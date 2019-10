Milano, Sala: Impegno Mattarella vera ancora salvezza

di lrs/mad

Milano, 3 ott. (LaPresse) - "La presenza qui oggi del nostro presidente della Repubblica testimonia l'importanza di questa sfida, per la quale occorrono coraggio e lungimiranza. Signor presidente, il suo grande impegno per la stabilità delle istituzioni nazionali e il loro rapporto con l'Europa e con il mondo è stato in questi mesi una vera ancora di salvezza, anche per il mondo produttivo. Non posso che rivolgerle qui oggi il grazie di tutti noi". Così il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, durante il suo intervento iniziale all'assemblea generale di Assolombarda rivolto al capo dello Stato, Sergio Mattarella.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata