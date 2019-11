Milano, Mattarella: Dinamismo prezioso per tutto il nostro Paese

di lrs/mad

Milano, 25 nov. (LaPresse) - "Il sindaco, al momento del taglio del nastro del nuovo campus, ha sottolineato come Milano abbia vissuto un ulteriore momento di dinamismo, così prezioso per tutto il nostro Paese". Lo ha detto il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, durante l'inaugurazione dell'anno accademico dell'Università Bocconi di Milano. "La costellazione di atenei di Milano è un patrimonio prezioso per l'Italia e anche per l'Europa", ha aggiunto.

