Milano, fonti Viminale: Avviato iter cittadinanza anche per Adam

di dab/ddn

Milano, 26 mar. (LaPresse) - Anche per il piccolo Adam El Hamami, l'altro ragazzino coraggioso che, come Ramy, ha avvisato i Carabinieri del rischio di strage sul bus a San Donato Milanese, è stata avviato l'iter per la cittadinanza italiana. Lo confermano fonti del ministero dell'Interno. Domani alle 13, al Viminale, il ministro Matteo Salvini incontrerà 5 ragazzi della scuola Media 'Vailati' di Crema e 12 carabinieri che sono stati coinvolti nel dirottamento dello Scuolabus, sulla strada Paullese. Tra questi ci saranno anche Adam e Ramy.

