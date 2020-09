Milano, De Micheli: Non arretro su questione sicurezza infrastrutture

di lca/mad

Milano, 25 set (LaPresse) - "Faccio parte di quella parte degli italiani che non dimenticano e, a costo di polemiche, non arretro sulla questione della sicurezza e degli investimenti". Lo ha detto la ministra delle Infrastrutture e trasporti Paola De Micheli durante il suo intervento per la firma Mit - Politecnico a Milano.

