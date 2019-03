Milano, Buffagni: Subito cittadinanza a Ramy, senza tentennamenti

di dab

Milano, 22 mar. (LaPresse) - "Diamo la cittadinanza italiana al piccolo Ramy". Lo scrive, a caratteri cubitali, il sottosegretario agli Affari regionali e le autonomie, Stefano Buffagni (M5S), sul suo profilo Facebook ufficiale. "Se oggi non siamo qui a parlare di una tragedia, se non siamo qui a piangere intorno a 51 bambini morti è per merito di questo bambino coraggioso che ha chiamato subito i Carabinieri - aggiunge -. Ramy è egiziano, ma soprattutto è un eroe di cui dobbiamo essere tutti orgogliosi e che merita di ottenere la cittadinanza italiana per meriti speciali subito, senza tentennamenti". L'esponente pentastellato, poi, conclude: "Tengo a ringraziare anche i Carabinieri che hanno fatto un lavoro incredibile salvando tutti i passeggeri dell'autobus senza sparare un solo colpo. Grazie di cuore".

