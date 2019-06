Milano-Cortina, Sala: Pronto ad altro mandato, ma Italia ha bisogno di Roma

di amr/dab

Losanna (Svizzera), 24 giu. (LaPresse) - "Roma ha sbagliato a ritirarsi dalla candidatura per il 2024. Negli ultimi 20 anni Milano è cresciuta, come dimostrato con Expo. La mia speranza è che vedremo lo stesso miglioramento a Roma, ma oggi Milano è più solida". Così il sindaco di Miano, Beppe Sala, nel corso della conferenza stampa dopo l'assegnazione a Milano-Cortina dei Giochi Invernali del 2024. "Ora siamo qui, siamo contenti e il mio obiettivo è lavorare e supportare la città fino al 2026. Il mio mandato termina nel 2021, ma potrei fare un altro mandato fino al 2026", aggiunge. "Il nostro Paese ha però bisogno di Roma e insieme dobbiamo lavorare per questo", conclude.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata