Milano-Cortina, Sala: "Legittimo che Renzi sia alla ricerca di un suo spazio politico"

"Renzi è alla ricerca di uno spazio politico, che è legittimo. Non credo che lo spazio liberal democratico appartenga solo a Renzi. Le ragioni politiche non sono facili da decifrare". Lo ha detto il sindaco di Milano, Beppe Sala, a margine di un incontro sulle Olimpiadi invernali del 2026 a Palazzo Lombardia, commentando la scissione dell'ex premier dal Pd. "È chiaro - ha aggiunto il primo cittadino di Milano - che Renzi stia meglio in una realtà che risponde totalmente a lui piuttosto che in una realtà collaborativa, questo fa parte delle caratteristiche dell'uomo. Detto ciò, Renzi non è il nemico da combattere ma qualcuno con cui si dialoga".