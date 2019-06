Milano-Cortina, M5S: Lega vincente? Per Salvini follia Olimpiadi a Roma

di lrs

Milano, 25 giu. (LaPresse) - "Giornali e giornalini scrivono oggi (e scriveranno domani e dopodomani) che ha vinto l'Italia 'anti-grillina'. La lettura di questi straordinari analisti, in sostanza, è che noi siamo i perdenti perché non abbiamo mai voluto le Olimpiadi a Roma per il 2024 e alla Lega sono dei vincenti perché hanno ottenuto quelle invernali del 2026 a Milano e Cortina". Lo si legge in un post sul Blog delle Stelle. "Bene - si trova ancora scritto - ecco le parole di Matteo Salvini in un post del 2016: 'Renzi propone le OLIMPIADI A ROMA nel 2024. Per me è una FOLLIA, sarebbe l'Olimpiade dello Spreco. Sarebbe utile che il fenomeno di Firenze pensasse alle migliaia di società sportive dilettantistiche italiane, che fanno fare sport a tantissimi bambini e che rischiano di chiudere per colpa dello Stato, invece di fantasticare su improbabili Olimpiadi. Senza contare tutti i debiti e gli sprechi del passato e del presente. Tirino fuori i soldi per sistemare strade, scuole e ospedali. E poi ripensino alle Olimpiadi... Siete d'accordo con me o con Renzi?'".

"Ve le riproponiamo a onor del vero, senza voler togliere nulla a nessuno, ma per una semplice esplicitazione della realtà. Che ora tutti stanno strumentalizzando alle nostre spalle. Che tutti hanno strumentalizzato contro il MoVimento in questo anno. Abbiamo subito, abbiamo ingoiato, ora basta", sottolinea ancora il Blog delle Stelle.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata