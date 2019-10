Milano-Cortina, Fontana: Governo? C'è scarso interesse

di lsr/vln

Milano, 7 ott. (LaPresse) - Sulle Olimpiadi "c'è scarso interesse come un po' su tutto: mi sembra che stiano facendo discorsi più formali che sostanziali. Adesso bisogna lavorare, al di là delle parole bisogna essere concreti, capire in che modo può intervenire il governo, assumersi degli obblighi ben precisi". Lo ha detto il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, a margine del convegno 'Infrastrutture e Olimpiadi', al Palazzo delle Stelline di Milano. Per quanto riguarda le infrastrutture, "abbiamo mandato una lettera all'ex ministro Toninelli - ha aggiunto - prima dell'estate in cui indicavamo le opere assolutamente necessarie, in modo da avere una risposta. Però la risposta non è arrivata. A breve chiederemo un nuovo incontro con il nuovo ministro per capire cosa intenda fare il governo".

