Milano-Cortina 2026, Zaia: "Questi progetti spesso portati avanti in solitudine"

Grande festa per l'assegnazione delle Olimpiadi invernali 2026 al tandem Milano-Cortina. "Bisogna esultare anche quando si fanno le candidature, non solo quando si vincono perché spesso c'è la solitudine portando avanti questi progetti", punge il governatore del Veneto, Luca Zaia, ospite della trasmissione "Non Stop News", su RTL 102.5.