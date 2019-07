Migranti, Zingaretti: Lettera Renzi? La interpreto come severa autocritica

di alm/abf

Roma, 5 lug. (LaPresse) - "Renzi era il segretario e rieletto con grande consenso dalle primarie Pd. Faccio fatica a credere che questi temi gli siano sfuggiti di mano quindi interpreto l'intervista anche come una severa autocritica". È quanto detto dal segretario del Pd Nicola Zingaretti, in merito alla lettera di Matteo Renzi pubblicata da Repubblica. "Quello che penso in merito delle politiche migratorie - aggiunge il presidente della Regione Lazio a margine della presentazione dell'ordinanza rifiuti - l'ho detto ieri e ribadito oggi in un'intervista. Ma quello che è sbagliato è vivere nel passato quasi in un eterno regolamento di conti che ci isola dalla società, che invece a noi chiede, un progetto, una visione, politiche per il lavoro, lo sviluppo".

"Il dibattito e l'iniziativa che ci serve è questa - prosegue - Io guardo al futuro, per voltare pagina e sconfiggere una destra pericolosa. Questa è la priorità. Faccio un appello a tutti i dirigenti Pd, interventi per costruire e pensare il futuro non per logorare il presente".

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata