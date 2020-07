Migranti, Viminale: Obiettivo governo avere 2 navi per quarantena

di lrs

Milano, 29 lug. (LaPresse) - "La procedura di gara terminerà venerdì e l'obiettivo del governo è quello di poter disporre nei prossimi giorni almeno di due unità navali". Così in una nota il Viminale sulla questione migranti, in cui si trova scritto che, alla scadenza della gara bandita dal Mit, "sono cinque le manifestazioni di interesse per il noleggio di navi con capienza di circa 600 posti, da destinare alla quarantena dei migranti". "È stata avviata la bonifica di un'area militare che ospiterà ricoveri abitativi destinati al periodo di isolamento fiduciario dei migranti", si legge ancora.

