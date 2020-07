Migranti, Viminale: Contesto senza precedenti, sbarchi moltiplicati

di lrs

Milano, 29 lug. (LaPresse) - "La gestione dei flussi migratori è resa molto più complessa rispetto agli scorsi anni a causa dell'emergenza Covid-19 e della conseguente, gravissima crisi economica che ha colpito duramente non solo i Paesi del Nord Africa, alimentando un eccezionale flusso di migranti economici verso le frontiere marittime dell'Unione europea. In questo contesto senza precedenti, in cui gli sbarchi autonomi sulle coste italiane si sono più che moltiplicati in un brevissimo lasso di tempo, sono evidenti le complessità organizzative legate alla necessità di garantire l'adozione di tutte le misure precauzionali sanitarie necessarie fin dallo sbarco, anche a tutela delle comunità locali, soprattutto della Sicilia, geograficamente più esposte alla pressione migratoria". Lo riporta una nota del Viminale, secondo cui questa è "un'emergenza sanitaria che incide fortemente anche sulla disponibilità dei territori ad accogliere i migranti, seppure con test sierologico o con tampone dall'esito negativo, che concentra soltanto su alcune regioni il peso della redistribuzione".

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata