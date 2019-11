Migranti, Viminale: Avviata procedura ricollocazione Open Arms e Aita Mari

di vln

Milano, 25 nov. (LaPresse) - È stata avviata la procedura per la ricollocazione a livello europeo dei migranti a bordo delle navi della Open Arms e della Aita Mari. La richiesta di ridistribuzione, fa sapere il Viminale, è stata presentata congiuntamente dai quattro Paesi che hanno condiviso il pre-accordo de La Valletta: Italia, Germania, Francia e Malta. Sulla scorta di tale richiesta, Taranto e Pozzallo sono stati individuati come porti di sbarco per i migranti a bordo, rispettivamente, della Open Arms e della Aita Mari.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata