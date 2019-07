Migranti, Ue: Ok diversi Paesi membri a soluzioni temporanee sbarchi

di msr/abf

Bruxelles (Belgio), 8 lug. (LaPresse) - "Da tempo la Commissione ha spinto gli stati membri ad adottare soluzioni temporanee sugli sbarchi per assicurare maggiore prevedibilità per chi partecipa ed è coinvolto nella ricerca e nel salvataggio" delle persone in mare. Così una portavoce della Commissione europea, precisando "che un significativo numero di Paesi membri ha già espresso il proprio appoggio a sviluppare queste disposizioni temporanee ed è sotto la presidenza rumena che queste discussioni sono avanzate, la discussione proseguirà sotto la presidenza finlandese". A margine la portavoce ha aggiunto che un gruppo di cinque-dieci Paesi, tra cui la Germania, hanno avviato le discussioni per un meccanismo temporaneo sugli sbarchi.

