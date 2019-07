Migranti, Trenta: Presto missione italiana in Tunisia

di vln

Milano, 3 lug. (LaPresse) - "Da diversi mesi sto lavorando sinergicamente con alti rappresentanti dei governi dell'area del Maghreb. Sono stata personalmente in più Paesi per avviare progetti di cooperazione e supporto per rafforzare le Forze Armate e di Polizia locali. Proprio in Tunisia, a breve, partirà una missione in cui saranno impegnati i nostri militari a fianco dei colleghi tunisini".

Lo scrive su Facebook la ministra della Difesa Elisabetta Trenta parlando della crisi migratoria e dell'area del Mediterraneo.

"Se rafforziamo e rendiamo indipendenti i Paesi del Nord Africa - spiega - questi potranno garantire condizioni di maggiore controllo e gestione di una crisi umanitaria che dura da anni e che potrebbe peggiorare senza la stabilità nell'area del Maghreb".

