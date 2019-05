Migranti, Trenta: Nessuno dica che Marina ha ignorato soccorso

di abf

Roma, 30 mag. (LaPresse) - "Non permetto a nessuno di dire che la nostra Marina Militare abbia ignorato il soccorso di persone in pericolo di vita. A nessuno, sia molto chiaro! E lo dico perché oggi qualche quotidiano e una Ong hanno alluso a questo, lasciando intendere che una nave militare italiana non sia intervenuta per salvare un barcone di migranti diretto verso le coste italiane. È del tutto falso e strumentale!". Così su Facebook la ministra della Difesa Elisabetta Trenta. "Quando è arrivato l'allarme ai nostri uomini, la nave italiana si trovava a 80km di distanza, praticamente 2 ore di navigazione dal barcone, localizzato invece in acque di responsabilità libica", si aggiunge.

(Segue).

