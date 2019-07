Migranti, Trenta: Chiudere i porti? Salvini non me l'ha chiesto

di ddn/dab

Roma, 10 lug. (LaPresse) - "L'ho letta dai giornali, il ministro Salvini non me l'ha chiesta". Così la ministra della Difesa, Elisabetta Trenta, a Palazzo Chigi, rispondendo alle domande dei cronisti al termine del vertice sull'immigrazione convocato dal premier, Giuseppe Conte, a chi gli chiedeva se avesse ricevuto richieste di chiudere i porti in occasione degli sbarchi del veliero Alex di Mediterranea Saving Humans.

