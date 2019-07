Migranti, Seehofer a Salvini: Cambi posizione e apra i porti

di vln

Berlino (Germania), 6 lug. (LaPresse/AFP) - "Non possiamo assumerci la responsabilità che due navi con i naufraghi sopravvissuti restino per settimane nel Mediterraneo perché non riescono a trovare nessun porto" per accoglierli. Ecco perché ti esorto a ripensare alla tua posizione di non aprire i porti italiani". É quanto si legge in un passaggio della lettera che il ministro tedesco dell'Intero Horst Seehofer ha inviato all'omologo italiano Matteo Salvini ribadendo che la Germania è pronto ad accogliere alcuni dei migranti a bordo della Alan Kurdi e di Alex, con una soluzione europea.

