Migranti, Sea-Eye twitta: Abbiamo urgente bisogno di un porto sicuro

di dab

Milano, 6 lug. (LaPresse) - "Stiamo aspettando in acque internazionali al largo dell'isola di Lampedusa. La Guardia di Finanza è passata di persona per consegnare il decreto di Salvini: il porto è chiusa. In Germania, tuttavia, più di 70 città sono disposte ad accogliere le persone salvate. Abbiamo urgente bisogno di un porto sicuro". È quanto si legge in un tweet pubblicato sull'account di Sea-Eye, la ong tedesca che ha in gestione la nave Alan Kurdi.

