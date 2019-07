Migranti, Sea-Eye: Collassati in 3 su Alan Kurdi, serve porto sicuro

di dab

Milano, 7 lug. (LaPresse) - "Mentre la Alan Kurdi deve aspettare fuori dal porto chiuso di Malta, tre persone sono sottoposte a cure mediche intense. Tutti e tre sono collassati per il caldo. Abbiamo urgente bisogno di assistenza medica e di un porto sicuro per tutti coloro che sono stati salvati a bordo, per prevenire il peggio". Lo riferisce con un tweet la ong Sea-Eye, che ha in gestione la nave con 65 migranti recuperati nel Mediterraneo.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata