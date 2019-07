Migranti, Sassoli: Scaricabarile fra governi, questo è banco di prova

di lrs

Milano, 3 lug. (LaPresse) - "Sull'immigrazione vi è troppo scaricabarile fra governi e ogni volta che accade qualcosa siamo impreparati e si ricomincia daccapo". Così David Sassoli, neo presidente del Parlamento europeo, intervenendo in aula a Strasburgo. "Signori del Consiglio europeo - ha aggiunto - questo Parlamento crede che sia arrivato il momento di discutere la riforma del Regolamento di Dublino che quest'Aula, a stragrande maggioranza, ha proposto nella scorsa legislatura. Lo dovete ai cittadini europei che chiedono più solidarietà fra gli Stati membri; lo dovete alla povera gente per quel senso di umanità che non vogliamo smarrire e che ci ha fatto grandi agli occhi del mondo". "Molto è nelle vostre mani e con responsabilità non potete continuare a rinviare le decisioni alimentando sfiducia nelle nostre comunità, con i cittadini che continuano a chiedersi, ad ogni emergenza: dov'è l'Europa? Cosa fa l'Europa? Questo sarà un banco di prova che dobbiamo superare per sconfiggere tante pigrizie e troppe gelosie", ha sottolineato Sassoli.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata