Migranti, Sassoli: Ong? Porta Europarlamento ancora più aperta

di lrs

Milano, 3 lug. (LaPresse) - "Penso che il dialogo tra il Parlamento europeo e le Ong sia costante e normale. Io sono qui da 10 anni e le Organizzazioni non governative sanno che la porta del Parlamento è aperta e che la apriremo ancora di più". Lo ha detto il neo presidente dell'Europarlamento, David Sassoli, in conferenza stampa a Strasburgo, rispondendo a una domanda su Open Arms. "Come si può essere un Parlamento dei cittadini e una casa della democrazia europea se non si aprono le porte alla società civile, alle esperienze del volontariato, delle lobby legittime, degli interessi legittimi e anche degli interessi dei cittadini. Quindi, credo che per quanto mi riguarda la comunicazione, il dialogo e il confronto con tutto il mondo delle Ong sarà garantito e assicurato".

