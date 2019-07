Migranti, Sassoli: Consiglio Ue ha dovere morale di discutere Dublino

di lrs

Milano, 3 lug. (LaPresse) - "Nel mio intervento ho richiamato il Consiglio europeo a cominciare la discussione sul provvedimento, un atto votato a stragrande maggioranza. Io penso che questo richiamo e questa iniziativa il Consiglio abbia il dovere morale di discuterla, perché voi sapete quanta tensione si crei rispetto alla non gestione della questione migratoria". Lo ha detto il neo presidente dell'Europarlamento, David Sassoli, in conferenza stampa a Strasburgo, rispondendo a una domanda sulla riforma del regolamento di Dublino. "Noi dobbiamo avere un'Europa che si attrezza. Per fare questo abbiamo bisogno che i governi trasferiscano un po' di poteri all'Europa", ha aggiunto.

