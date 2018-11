Migranti, Salvini: Unico arrivo possibile è in aereo, no a barconi

di abf

Roma, 14 nov. (LaPresse) - "L'unico arrivo possibile per donne e bambini disabili è in aeroplano, i barconi no, sono decisi dai criminali che comprano armi e droga. L'unica immigrazione positiva è quella in aeroplano, non è quella su gommoni o zattere". Lo ha detto il vicepremier Matteo Salvini, in diretta da Pratica di Mare.

