Migranti, Salvini: "Un processo al giorno, ma avanti a testa alta"

(LaPresse) "Una richiesta di processo al giorno, ma non mollo". Matteo Salvini commenta così la richiesta di autorizzazione a procedere nei suo confronti avanzata dal tribunale dei ministri di Palermo per il caso della Open Arms: la nave umanitaria spagnola lo scorso agosto rimase ferma per venti giorni, con a bordo decine di migranti salvati nel Mediterraneo, prima di ottenere l'ok allo sbarco. "Vado avanti a testa alta perché sono dalla parte della ragione", dice il leader della Lega in un video su Facebook. (Facebook)