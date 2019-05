Migranti, Salvini 'studia' metodo Orban: Si entra solo con permesso

di npf

Roma, 2 mag. (LaPresse) - "Ora in elicottero a #Budapest per vedere dal vivo il sistema di protezione dei confini adottato dal governo ungherese per contrastare l'immigrazione clandestina. In Italia e in Europa si entra solo se si ha il permesso!". Lo scrive su Twitter il vicepremier Matteo Salvini.

