Migranti, Salvini: Si stanno moltiplicando, Italiani non sono scemi

di ect

Milano, 24 set. (LaPresse) - "Gli italiani non sono scemi: i numeri dicono che si stanno moltiplicando e poi li troveremo in giro per Roma, Milano, Palermo". Così il leader della Lega, Matteo Salvini, a Sky Tg24 affrontando il tema migranti.

