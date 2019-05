Migranti, Salvini: Se Lega primo partito, portiamo difesa confini in Europa

di lrs/mad

Milano, 18 mag. (LaPresse) - "Se ci aiuterete a diventare il primo partito europeo, la difesa dei confini dal livello nazionale la portiamo a livello europeo. E qui non entra nessuno senza permesso". Così il leader della Lega, Matteo Salvini, alla manifestazione in piazza Duomo, a Milano, dal titolo 'Prima l'Italia! Il buonsenso in Europa'. Il ministro dell'Interno ha detto di non voler "riaprire i porti, come vuole qualcuno in Parlamento, e spero non nel governo".

