Migranti, Salvini scrive a Castaner: Basta con scelte a Parigi e Berlino

di lrs

Milano, 21 lug. (LaPresse) - "L'Italia non è più disposta ad accogliere tutti gli immigrati in arrivo in Europa. Francia e Germania non possono decidere le politiche migratorie ignorando le richieste dei Paesi più esposti come noi e Malta. Intendiamo farci rispettare e ribadire che non siamo più il campo profughi di Bruxelles, Parigi e Berlino. L'ho spiegato a Helsinki e l'ho messo nero su bianco al mio omologo francese Castaner. L'Italia ha rialzato la testa". Lo dice il ministro dell'Interno Matteo Salvini, annunciando la lettera inviata al ministro del governo Macron.

