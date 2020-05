Migranti, Salvini: sanatoria indiscriminata una sciagura per l'Italia

"Da ex ministro dell'Interno sono dispiaciuto, ci abbiamo messo un anno a mettere il Paese sotto controllo. Il fatto che, nonostante il virus, gli sbarchi siano quadruplicati.... Non oso immaginare quando ci sarà il ritorno alla normalità. L'Italia tornerà a essere un enorme campo profughi".

Così il leader della Lega Matteo Salvini a L'Aria Che Tira su La7 sulla proposta della ministra delle Politiche agricole Teresa Bellanova di regolarizzare i migranti nei campi. "Una sanatoria indiscriminata per delinquenti e spacciatori, sarebbe devastante. Un discorso diverso è per provvedimenti ad hoc e temporanei", ha aggiunto. Salvini ha giudicato "allarmanti" le ennesime minacce di dimissioni da parte di un ministro.

L'intervento postato su Facebook da Matteo Salvini:



