Migranti, Salvini: Quasi sconfitti scafisti, Conte prova accontentare tutti

di rib/dab

Roma, 10 gen. (LaPresse) - "Gradisco che sull'immigrazione si faccia quello che stiamo facendo bene. Gli scafisti li abbiamo quasi sconfitti. Ci sono quasi centomila sbarchi in meno rispetto al 2017". Così il vicepremier, Matteo Salvini, nella registrazione della puntata di Porta a Porta in onda questa sera. "Non l'ho ritenuto uno sgarbo, Conte prova ad andare d'accordo con tutti, ma ogni tanto qualcuno lo devi scontentare".

