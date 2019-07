Migranti, Salvini: Pronti a ridiscutere da soli Trattato Dublino

di mrc/dab

Milano, 6 lug. (LaPresse) - "Non mi sembra che la maggioranza dei Paesi europei sia intenzionato a farlo e quindi ci stiamo attrezzarlo per ridiscuterla sostanzialmente da soli. Stiamo ragionando per superare delle regole che non funzionano". Lo ha dichiarato il ministro dell'Interno, Matteo Salvini, al Villaggio della Coldiretti a Milano, ai giornalisti che gli hanno chiesto se il trattato di Dublino verrà ridiscusso o no.

