Migranti, Salvini: Per pm Lamantia sono colpevole di sequestro

di mad

Milano, 17 dic. (LaPresse) - "È firmata dal presidente del tribunale dei ministri Lamantia, iscritto a Magistratura democratica, e trasmessa al presidente del Senato: Salvini sarebbe colpevole del reato di sequestro di persona aggravato abusando dei suoi poteri. Rischio fino a 15 anni di carcere. Ritengo che sia una vergogna che un ministro venga processato per aver fatto l'interesse del suo Paese". Lo ha detto il leader della Lega, Matteo Salvini, a Fuori dal Coro su Rete4 mostrando una lettera della procura catanese. "In un Paese normale sarebbe in carcere Carola, che con la sua manovra, attraccando in un porto che le era stato espressamente vietato, ha anche rischiato di uccidere dei finanzieri", ha aggiunto.

