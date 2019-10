Migranti, Salvini: Per ong ricomincia pacchia, sindaci Lega dicano no

di ect

Milano, 30 ott. (LaPresse) - “La Ocean Viking sbarca a Pozzallo, la Alan Kurdi è in area sar italiana, la Open Arms in area sar maltese: dopo l'invito al Viminale, le ong si scatenano. Ricomincia la pacchia, grazie al governo sbarchi, tasse e manette. Sindaci e governatori della Lega sono pronti a dire No all'arrivo di altri clandestini”. Lo dice Matteo Salvini.

