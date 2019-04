Migranti, Salvini: "Per i pm bloccare i barconi è reato, per me una medaglia"

"Mi tengo i processi, è arrivato un altro avviso al tribunale de ministri poi sempre in Sicilia. C'è qualche giudice che pensa che bloccare i barconi sia un reato, per me è una medaglia". Così il leader della Lega Matteo Salvini, durante il comizio a Motta Sant'Anastasia, in provincia di Catania. "Possono provare a processarmi 35 volte e io li bloccherò 35 volte infatti guarda caso a oggi siamo solo fermi a quota 600 dall'inizio dell'anno. Hanno capito che in Italia non si arriva più senza permesso".