Migranti, Salvini: Papa dice di salvare vite? Lo stiamo facendo

di lrs/dab

Milano, 10 giu. (LaPresse) - "Sul fronte immigrazione chiederemo al'Europa di fare di più. Ho i dati aggiornati stamattina visto che ancora oggi c'è stata un'esortazione del Santo Padre a salvare vite, noi questo stiamo facendo". Lo ha detto il vicepremier e segretario della Lega, Matteo Salvini, in conferenza stampa nella sede del partito in via Bellerio, a Milano. "Non ci sono sbarchi fantasma, il ministero censisce ogni singolo arrivo in Italia", ha aggiunto.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata