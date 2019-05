Migranti, Salvini: Orgoglioso di aver tradotto in pratica parole Papa

di lrs

Milano, 2 mag. (LaPresse) - "Accolgo con estremo interesse e reverenza le parole del Santo Padre e sono orgoglioso di averle tradotte in pratica". Lo ha detto il vicepremier e ministro dell'Interno, Matteo Salvini, da Budapest (Ungheria) in conferenza stampa con il premier Viktor Orban, rispondendo a una domanda sull'appello di Papa Francesco contro i muri. "L'integrazione è possibile - ha aggiunto - se l'immigrazione è sotto controllo. Io sono orgoglioso delle politiche ungheresi e italiane, perché riconoscono diritti veri ai profughi veri e semplicemente impediscono l'ingresso di chi non scappa dalla guerra ma di chi la vuole portare in Ungheria o in Italia. Ricontrollata la situazione ai confini, sarà possibile dare accoglienza alle tante persone che scappano dalla guerra. Ricordo a chi ritiene che l'immigrazione sia un diritto a prescindere che la politica del 'Partite pure, c'è spazio per tutti' e dei porti aperti ha trasformato il Mediterraneo in una fossa comune, in un cimitero sott'acqua".

