Migranti, Salvini: Ok incontro con Castaner, non più problemi al confine

di lrs

Milano, 4 apr. (LaPresse) - "Dal primo incontro con Castaner, mi sembra che ci sono tutte le possibilità per lavorare insieme. Non ci saranno più problemi, penso e spero, né a Bardonecchia né a Ventimiglia. Non ho mai avuto particolari problemi con" il ministro dell'Interno francese. Così il titolare del Viminale, Matteo Salvini, da Parigi.

"Certo - ha sottolineato - mi sono irritato quando il confine italiano è stato violato e quando gli immigrati sono stati lasciati di notte nel bosco. Mi sembra che sia stato riconosciuto l'errore. E' stato ammesso che l'Italia è stata lasciata da sola per anni. Il rapporto è buono".

