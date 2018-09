Decreto sicurezza, approvato all'unanimità dal Consiglio dei ministri. Stretta sui richiedenti asilo

Salvini: "Un passo avanti per rendere l'Italia più sicura. Se sei condannato in via definitiva è di buon senso toglierti al cittadinanza"

"Decreto Sicurezza, alle 12.38 il Consiglio dei ministri approva all'unanimità! Sono felice??". Ad annunciare l'ok del Cdm è Matteo Salvini, vicepremier e ministro dell'Interno, su Facebook. "Un passo in avanti per rendere l'Italia più sicura - aggiunge - Per combattere con più forza mafiosi e scafisti, per ridurre i costi di un'immigrazione esagerata, per espellere più velocemente delinquenti e finti profughi, per togliere la cittadinanza ai terroristi, per dare più poteri alle forze dell'ordine. Dalle parole ai fatti, io vado avanti!".

L'ok è arrivato a poche ore dal nuovo scontro tra Salvini e l'Ong Aquarius. Il decreto è stato annunciato dallo stesso vicepremier in mattinata su Facebook: "Buona settimana Amici, si parte! Finalmente oggi in Consiglio dei Ministri porto il Decreto Sicurezza, un bel passo in avanti nella lotta contro mafiosi, delinquenti e scafisti??. Più da sinistra mi attaccano, più mi danno forza. Vi voglio bene!!!".

"Ringrazio tutti i colleghi che hanno approvato all'unanimità smentendo quindi quanto raccontato dai giornali sulla tormentata vita di questo decreto che arriverà in Parlamento dove potranno esserci modifiche importanti. Questo non è un decreto blindato", ha detto Salvini in conferenza stampa a palazzo Chigi al termine del Consiglio dei ministri.

I contenuti del decreto sicurezza - "La protezione umanitaria che doveva essere residuale viene normata con sei fattispecie specifiche senza lasciare alla libera interpretazione del caso. Che sono: vittime di grave sfruttamento lavorativo, vittime di violenza domestica, tratta, calamità naturali, cure mediche, e protagonisti di atti di particolare valore civile".

E ancora. "Ci sono alcuni provvedimenti che servono a dare più sicurezza. Un richiedente asilo che viene sorpreso a spacciare ha la domanda sospesa e se viene ritenuto pericoloso viene rimandato a casa. C'è poi la possibilità di togliere la cittadinanza a chi viene condannato in via definitiva per reati di terrorismo internazionale". Per i richiedenti asilo, quindi, è prevista "la sospensione della domanda in caso di pericolosità sociale con invio a cpr o in caso di condanna a primo grado questa è stata una delle mediazioni raggiunte e nasce dalla vita reale, un episodio di cronaca a Como. A decreto approvato se il richiedente asilo è ritenuto pericoloso inizia l'attività di espulsione. Togliere la cittadinanza a chi è stato condannato per reati di terrorismo è assoluto buon senso - ha continuato Salvini - In 42 articoli ci sono parecchi passi in avanti in termini di sicurezza e riconoscimento di profughi veri".

La questione rom "non è compresa in questo decreto, il mio obiettivo in collaborazione con i sindaci è arrivare alla chiusura di tutti i campi rom. Quindi non è oggetto del decreto ma ci stiamo lavorando, l'obiettivo è campi rom a zero", ha spiegato Matteo Salvini. Mentre il sistema Sprar "continua a esistere limitatamente ai casi di protezione di minori non accompagnati. Per rispetto, il decreto sicurezza e migranti sarà inviato al Quirinale un'ora dopo che sarà inviato il decreto Genova", ha annunciato il ministro dell'Interno.

Per il premier Giuseppe Conte "l'obiettivo è quello di operare una riorganizzazione razionale dell'intero sistema della protezione internazionale per adeguarci agli standard europei. Ci siamo accorti che avevamo dei disallineamenti significativi. Siamo intervenuti anche per affrontare in modo più efficace l'emergenza terrorismo. In un quadro di assoluta garanzia della tutela dei diritti delle persone e delle convenzioni internazionali andiamo a operare un sistema di riordino e revisione per una più efficace disciplina". Poi ha precisato: "Tenete conto che tutto nasce da uno studio sul piano applicativo di quel che comporta il sistema delle garanzie attuato da noi e quello attuato altrove. Non andiamo a smantellare la protezione umanitaria ma a individuare i casi specifici. Stiamo rilevando che la protezione umanitaria che doveva essere marginale non è più così. Dobbiamo continuare ad applicarla ma regolamentarla meglio, perché così si è prestata ad abusi. Mettiamo ordine in un sistema che ha assecondato questa accoglienza indiscriminata perché ha assecondato sul piano normativo una situazione che c'era. Non cacciamo dall'oggi al domani nessuno ma dopo aver chiarito il quadro regolatorio andiamo a rendere più efficace il sistema dei rimpatri - ha concluso il presidente del Consiglio - Se non governiamo la realtà ci troviamo sopraffatti, ecco perché la politica deve assumersi le sue responsabilità".

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata