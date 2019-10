Migranti, Salvini: No stop a ong, al governo sono incapaci o complici?

di vln

Milano, 15 ott. (LaPresse) - "Con il governo delle Poltrone gli sbarchi sono aumentati: 2.498 arrivi a settembre contro i 947 dello stesso mese di un anno fa, e a ottobre abbiano già superato i 700 sbarchi contro i 1.007 dell'interno ottobre 2018. Eppure il ministro dell'Interno non applica le norme per vietare l'ingresso in Italia alle Ong straniere. Il tutto dopo il fallimento dell'accordo di Malta: con Pd, 5Stelle e Renzi l'Italia è tornata servile e ora è umiliata e isolata. Sono complici o incapaci? Non vediamo l'ora di mandarli a casa, a partire dalla Regione Umbria il 27 ottobre!”. Lo afferma il leader leghista Matteo Salvini

