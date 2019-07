Migranti, Salvini: Mediterranea vada a Tunisi

di dab

Milano, 4 lug. (LaPresse) - "Gli immigrati presi a bordo da Mediterranea sono in acque libiche, e attualmente sono più vicini di decine di miglia nautiche alla Tunisia rispetto a Lampedusa. Se questa ong ha davvero a cuore la salvezza degli immigrati faccia rotta nel porto sicuro più vicino, altrimenti sappia che attiveremo tutte le procedure per evitare che il traffico di esseri umani abbia l'Italia come punto di arrivo". Lo dice il ministro dell'Interno Matteo Salvini.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata