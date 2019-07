Migranti, Salvini: Macron? No schiavi, non saremo tuo campo profughi

di lrs

Milano, 24 lug. (LaPresse) - "Alla tua salute, Emmanuel. Macron si è stupito perché non ho firmato il documento" sui migranti "e non sono andato a Parigi. A parte il fatto che nessun ministro ci è andato. Non è che Macron è il novello Napoleone, insulta e minaccia. Amico mio, l'Italia non sarà il tuo campo profughi. C'è il porto di Marsiglia. Non venire a stressare noi. Se pretendi che noi si firmi un documento dove le navi arrivano in Italia, hai sbagliato a capire perché gli italiani non sono più disponibili ad essere schiavi di nessuno". Così il vicepremier leghista Matteo Salvini in un video su Facebook. "Non siamo dame di compagnia di nessuno. Lezioni di generosità e di democrazia da Macron non ne prendo dopo quello che è successo a Ventimiglia", ha aggiunto.

