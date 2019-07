Migranti, Salvini: Libia porto sicuro? Ora no, ma stiamo lavorando

di mrc/dab

Milano, 6 lug. (LaPresse) - "In questo momento no, ma la Guardia costiera libica sta facendo un buon lavoro. Stiamo lavorando con il governo libico affinché la situazione torni tranquilla". Lo ha dichiarato il ministro dell'Interno e leader della Lega, Matteo Salvini, al villaggio della Coldiretti a Milano, ai giornalisti che gli chiedono se la Libia sia un porto sicuro. A chi gli chiede del rischio che possano arrivare dal paese circa 8mila migranti e se eventualmente potrebbero essere smistato in Europa ha risposro: "Non è questo l'obiettivo, non verranno smistati in Europa. C'è un governo legittimamente riconosciuto, una guardia costiera che lavora bene e con loro ragioniamo".

