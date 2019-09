Migranti, Salvini: Lampedusa al limite, Conte ha calato le braghe

di dab

Milano, 21 set. (LaPresse) - "A Lampedusa sono arrivati al limite della capienza per gli sbarchi. Conte ha calato le braghe, al ministero dell'Interno non firmano più niente, come al Mit e alla Difesa". Lo dice il segretario della Lega, Matteo Salvini, in una diretta su Facebook. "Ora che sanno che i porti aperti, sai che pacchia per gli scafisti, che fanno soldi per comprare armi e droga", aggiunge.

