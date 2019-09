Migranti, Salvini: Lamorgese ha preso 'sola', non venda fumo a italiani

Milano, 23 set. (LaPresse) - "Un consiglio al nuovo ministro dell'Interno. Ministro Lamorgese, non si faccia prendere in giro, non venda agli italiani fumo. Noi vogliamo l'arrosto. L'accordo per l'Italia è una solenne fregature. Il 90% di coloro che sono sbarcati con barchini in Italia. I porti rimangono quelli italiani e al massimo quelli maltesi. Dov'è il risultato. Nel Mediterraneo ci sarà pieno di navi delle Ong. Ennesimo esempio di 'sola', direbbero a Roma, fregatura, presa in giro. Gli sbarchi sono aumentati in cambio di un pernacchione. Gli italiani stanno toccando con mano la politica suicida dell'avanti, c'è posto per tutti". Così il leader della Lega, Matteo Salvini, durante una diretta Facebook.

