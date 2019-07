Migranti, Salvini: In Italia non arrivano, c'è porto a Malta a disposizione

di bdr/vln

Trieste, 5 lug. (LaPresse) - "In Italia non arrivano: c'è un porto maltese a disposizione, vanno a Malta, e la ong tedesca puó scegliere fra la Tunisia e la Germania". Lo ha detto il vicepremier e ministro dell'Interno Matteo Salvini a Trieste in visita istituzionale. "Chiunque difenda i confini e la sicurezza del mio Paese è benvenuto", ha aggiunto Salvini.

