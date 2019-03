Migranti, Salvini: In Italia con mio permesso non metteranno piede

di npf

Roma, 19 mar. (LaPresse) - "Possono essere curati, nutriti, cvestiti, nutriti. Gli possiamo dare ogni genere di conforto ma in Italia con il mio permesso non mettono piede". Lo ha detto il vicepremier e ministro dell'Interno Matteo Salvini a SkyTg24 rispondendo alla richiesta di sbarco dei 49 migranti della Mare Ionio. Non scenderanno? "Assolutamente - risponde - o interviene l'autorità giudiziaria o il ministero dell'Interno non indicherà nessun porto".

