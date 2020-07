Migranti, Salvini: "Governo di incompetenti, serve chiudere i porti non mandare esercito"

"Abbiamo un governo di incompetenti e di complici dei trafficanti", a dirlo è Matteo Salvini arrivando alla manifestazione degli ambulanti davanti a Montecitorio. "Abbiamo visto gli ultimi sbarchi, barboncini al guinzaglio, cappelli di paglia, smartphone, sigarette: questi sono viaggi organizzati dalla criminalità e permessi da un governo complice", dichiara l’ex ministro secondo cui "non serve mandare altri militari ma chiudere i porti che vanno sigillati". DISTRIBUTION FREE OF CHARGE - NOT FOR SALE