Migranti, Salvini: Germania sorda, Italia non è pronta a firmare

di dft

Roma, 28 set. (LaPresse) - "Io ho ma ancora niente firmato. Ho sempre detto ai tedeschi che questo questo accordo è parte di un accordo più ampio. La Germania è sorda alle nostre richieste. Non firmo contratti". Così il ministro dell'Interno, Matteo Salvini al giornale austriaco Die Presse in un'intervista pubblicata oggi. Il ministro dell'Interno si riferisce a quell'accordo, appunto non ancora firmato che, secondo il governo tedesco, prevede che gli immigranti irregolari che sbarcano in Italia e viaggiano attraverso l'Austria fino al confine tedesco tornino nel nostro paese.

